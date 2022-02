»Putin se že zadnjih deset let boji revolucije«

IZJAVA DNEVA

"V njegovi glavi gre očitno za logičen korak v smeri vzpostavitve 'zgodovinske pravice', v kateri je Ukrajina od nekdaj del Rusije. Prav tako pa želi Putin ruskemu prebivalstvu na primeru Ukrajine pokazati, kako se končajo demokratične revolucije. Že zadnjih deset let se namreč boji revolucije, ki bi ogrozila njegov režim, kot se je to zgodilo v številnih državah nekdanje Sovjetske zveze. Na plečih Ukrajincev želi dati lekcijo Rusom. Hkrati pa gre tudi za opozorilo drugim državam v vplivnem območju Rusije, da ni pametno biti preveč zahodno usmerjen in samostojen, saj lahko tvegate izgubo države kot take."

(Vera Ageeva, profesorica mednarodnih odnosov na univerzi HSE v Sankt Peterburgu, o tem, da dlje kot Putin ostaja na oblasti, manj razsoden postaja; v intervjuju za N1)