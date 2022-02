»RTV Slovenija je v mehki obliki doživela to, kar Ukrajina zdaj doživlja v težki in tragični obliki«

IZJAVA DNEVA

"Začne se z grožnjami, nadaljuje z intervencijo in konča s spremembami. Nacionalka je v mehki obliki doživela to, kar Ukrajina zdaj doživlja v težki in tragični obliki. Grožnje je poslušala od takrat, ko je na oblast prišel Demos. V njo se je kot državni plen interveniralo vedno znova, ko so se na oblasti znašli Janez Janša in njegovi partnerji. Zadnja intervencija pa je končno prinesla prave spremembe. Na vseh ravneh. Od programskega sveta do nadzornega sveta in od generalnega direktorja do urednikov. Šele letos jim je uspela totalna zasedba, totalna okupacija in totalna podreditev interesom vladajočih. Tako kot v Ukrajini je tudi tu šlo za precizno strategijo, taktiko presenečenja in nekaj slepih manevrskih pokov. Tako kot je v Ukrajini glavni cilj Kijev, je tudi na nacionalki bil vedno glavni cilj generalni direktor. Tako pri Rusih kot pri naših vladajočih velja prepričanje, da je treba osvojiti glavno mesto in srce, potem pa bo vse lažje. In res se po padcu nacionalke zdi, da je vse skupaj smešno lahko."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da je nacionalka ta trenutek v podobnem položaju kot nesrečna Ukrajina; via Dnevnik)