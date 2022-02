»Avtokratsko vodenje posnema tudi Janez Janša«

IZJAVA DNEVA

"Vzpon avtokratskega vodenja, ki smo mu priča tudi na Madžarskem in Poljskem in ki ga posnema premier Janez Janša s svojo vlado, zastraševalna komunikacija, oženje medijske svobode, proizvodnja lažnih novic, vračanje v preteklost in vzorce konservativne družbe vodijo izključno v delitev naroda in v sovraštvo. Zgodovina in sedanjost nas učita, kako se to konča."

"Ukrajinsko krizo je treba reševati z diplomacijo, ne z rožljanjem orožja. Evropska unija mora biti aktivna partnerica v pogajanjih. Nastopati mora usklajeno in z enim glasom. Ta trenutek je edini skupni in strateški interes sveta in edina rešitev konflikta prizadevanje za zaščito ljudi. Potrebujemo glasnike miru, nikakor novih glasnikov vojne. Potrebujemo vzpostavitev miru in zaščito miru."

(Predsednica stranke Socialni demokrati Tanja Fajon na programski konferenci v Ljubljani o ukrajinski krizi)