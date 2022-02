»Putin je brez kakršnega koli sramu podrl vse sporazume, tudi tiste iz Sovjetske zveze«

IZJAVA DNEVA

"Kako bo ravnal Putin, je težko napovedati. Treba pa je povedati, da to ni samo napad na Ukrajino, to je napad na Evropo. To je napad na vso tisto varnostno arhitekturo, spoštovanje in nedotakljivost mej, kar je bilo zgrajeno po drugi svetovni vojni. Aneksija Krima je prva aneksija po drugi vojni, s tokratnim napadom pa je Putin brez kakršnega koli sramu podrl vse sporazume, ki jih je podpisala Rusija in še pred njo Sovjetska zveza. Podrl je sporazume z Ukrajino in vzbudil dvom, ali so meje sploh še relevantne. Po tej logiki lahko vsaka močnejša država začne mednarodne odnose razumevati po svoje in ti časi zdaj so izjemno nevarni. V zadnjih osmih letih ni bilo nič narejeno, vsi so samo gledali. V tem času je zrasla Kitajska, Venezuela, v Evropi je prišlo na oblast ogromno avtoritarcev, ki se ne zmenijo več za dogovorjena pravila igre, mednarodno pravo. Šteje samo še sila."

(Branko Soban, nekdanji dolgoletnim novinar in dopisnik Dela, ki že desetletja spremlja dogajanje v problematični regiji, o tem, kako daleč bo šel Putin v tej vojni; v intervjuju za Nedelo)