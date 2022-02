Ali Levica res podpira Putina?

Stranka Levica je v javnem zapisu opozorila, da se v javnosti pojavlja veliko (tudi zmotnih) interpretacij o poziciji Levice do ukrajinske krize. Koordinator stranke je na Facebooku poudaril, da rusko invazijo najostreje obsojajo. "Putin je z napadom na sosednjo državo pohodil vsa pravila mednarodnega prava, za to ni nobenega opravičila, nobeno pojasnilo mu ne more sprati krvi z rok," je zapisal Mesec.

Dodal je, da se Levica zavzema za pacifistično politiko, politiko miru. "To v danem trenutku pomeni dvoje. Prvič, treba je narediti vse, da vojna ne preide Ukrajinskih meja, torej da ne postane evropska ali - bognedaj - svetovna. In drugič, napadenim Ukrajincem je treba pomagati, Putina pa prisiliti da se čimprej usede za pogajalsko mizo," je izpostavil Mesec in ob tem navedel nekaj predlogov.

"Glede na to, da je Rusija agresor, je treba nanjo vršiti močan pritisk, da se umakne. Sankcije podpiramo, najbolj pa je treba udariti po oligarhih - zapleniti jahte, stanovanja, nogometne klube, bančne račune."



"Glede na to, da je Rusija agresor, je treba nanjo vršiti močan pritisk, da se umakne. Sankcije podpiramo, najbolj pa je treba udariti po oligarhih - zapleniti jahte, stanovanja, nogometne klube, bančne račune," je predlagal, hkrati pa zapisal, da je treba maksimalno paziti, da konflikt ne eskalira, "da ne preide ukrajinskih meja, da ne zanetimo tretje svetovne vojne".

Opozoril je, da s prav s tem ognjem igra predsednik slovenske vlade Janez Janša, ko zahteva t.i. "no-fly zone" nad Ukrajino. "Ali pa ko Rusiji žuga, da ona nima edina jedrskega orožja. Takim neodgovornim potezam najostreje nasprotujemo," je dodal Mesec, ki je prepričan, da je Ukrajini je v obrambi pred agresijo treba ponuditi maksimalno pomoč.

"Putinov režim ne bi mogel biti dlje od vrednot demokratičnega socializma - Rusija pod Putinom je globoko konservativna, avtoritarna in nesvobodna država, ki ji vladajo oligarhi, ki se na oblasti ohranjajo s trdo roko, propagando, nacionalizmom, kontrolo medijev ter zatiranjem opozicije."



"Orožje že prihaja iz Nemčije in ZDA, Slovenija tu nima veliko ponuditi, lahko pa veliko prispevamo v humanitarnem smislu: od pošiljanja pomoči do sprejemanja beguncev," je zapisal Mesec in poudaril, da treba opustiti vse iluzije o Putinovem režimu. "Ta ne bi mogel biti dlje od vrednot demokratičnega socializma - Rusija pod Putinom je globoko konservativna, avtoritarna in nesvobodna država, ki ji vladajo oligarhi, ki se na oblasti ohranjajo s trdo roko, propagando, nacionalizmom, kontrolo medijev ter zatiranjem opozicije," je v zapisu opozoril Mesec in dodal, da Levica nasprotuje povečevanju vojaških izdatkov. "Kar potrebujemo je globalni dogovor o demilitarizaciji, ne pa nadaljevanje oboroževalne tekme," je sklenil.

Koordrinator Levice je ob koncu poudaril, da je treba v Evropi podeseteriti napore za razogličenje, saj se je po njegovem zdaj dokočno pokazalo, da fosilna goriva niso le podnebno, pač pa tudi varnostno tveganje.

"Ruski oligarhi so svetovni prvak v premoženju v davčnih oazah: ko se proti njim sprejema sankcije, je treba storiti vse, da se davčnim oazam nasploh stopi na prste. Kdo ve, kaj vse se še tam skriva," je zaključil Luka Mesec.