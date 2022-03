»Epidemija in vojna sta za kapital darili z neba«

IZJAVA DNEVA

"Epidemija in vojna sta za kapital darili z neba. Skupni lastnosti sta razsežnost dogodka in povpraševanje, ki ju sprožita. Farmacevtska industrija pridobi množice ljudi, ki so zaskrbljeni za zdravje in življenje, vojaško-industrijski kompleks pridobi naročila vojskujočih se strani, da lahko nadaljujejo z uničevanjem ali da se branijo pred njim. Da ne omenjam povojne obnove. Za nekoga, ki ga vodi pohlep, je stvar enostavna: če proizvajaš zdravila, potrebuješ bolnike, če proizvajaš orožje, potrebuješ vojno. Če združiš oboje, dobiš biološko vojno."

(Dr. Dušan Keber v kolumni za Dnevnikov Objektiv o tem, da je pandemija covida-19 največji posel vseh časov za farmacevtsko industrijo)