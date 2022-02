»Vodstvo RTV Slovenija zavaja celotno javnost«

Novinarji in novinarke informativnega programa TV Slovenija pričakujejo, da bo generalni direktor nemudoma razrešil vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija Zdravka (Valentina) Areha

Bo generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough končno prisluhnil novinarjem in novinarkam ter posledično gledalkam in gledalcem?

Aktiv novinarjev informativnega programa TV Slovenija in Sindikat novinarjev TV Slovenija sta generalnemu direktorju RTV Slovenija Andreju Grahu Whatmoughu poslala javno pismo, v katerem so novinarji in novinarke zgroženi ugutovili, da vodstvo javne televizij ne zavaja zgolj svojih zaposlenih, temveč celotno javnost. Opozorili so, da so v TV Dnevniku 26. in 27. februarja kar dvakrat slišali napoved, da bo na 2. programu oddaja o vojni v Ukrajini, pripravljena v sodelovanju BBC in TV Slovenija. "Izkazalo pa se je, da gre za dveurni prenos Outside Source na programu BBC World s slabim simultanim prevodom, v katerem so se med drugim pojavljala celo napačna imena ukrajinskih mest," so ogorčeno napisali novinarji in novinarke TV Slovenija.

Zato pričakujejo, da bo generalni direktor v skladu s svojimi pristojnostmi nemudoma razrešil v. d. direktorja TV Slovenija Zdravka (Valentina) Areha, ker je "s svojimi (ne)odločitvami in popolno odsotnostjo zavedanja dramatičnosti dogajanja v svetu povzročil hudo programsko škodo in okrnil (že dodobra) načeti ugled RTV Slovenija".

Obenem so generalnega direktorja javno vprašali, kakšna je pogodba z BBC-jem, koliko je nacionalka za to plačala in za koliko časa je sklenjena. "Ne bi bilo mogoče teh sredstev nameniti za delo zaposlenih na terenu?" so dodali v javnem pismu.

"Oddaji Utrip in Zrcalo tedna, ki sta bili po 33-ih oziroma 40-ih letih predvajanja na Prvem sporedu prav ta teden prestavljeni na Drugi spored, tako že prvič nista bili predvajani v novem terminu, ob 19.55 oziroma 20.15. V isti oddaji Dnevnik, kjer je bila dvakrat najavljena posebna oddaja BBC-ja v sodelovanju z RTV Slovenija, pa ni bilo nobene napovedi za ti oddaji. Niti, da bosta na sporedu takoj po končanju BBC-jeve. To samo dokazuje, da smo imeli popolnoma prav, ko smo vodstvo opozarjali na uničujoč vpliv premika Utripa in Zrcala tedna na 2. program in da so bili naši argumenti neupravičeno prezrti," so zapisali v pismu, ki sta ga podpisala Aktiv novinarjev informativnega programa in Sindikat novinarjev TV Slovenija.

Izpostavili so, da so ves čas opozarjali, da je sprejeti PPN (programsko-produkcijski načrt) škodljiv in nedodelan, prenos BBC-jevega programa pa dokazuje, da vodstvo "eksperimentira in krni ugled in funkcijo javne RTV".

"Prav tako zahtevamo pojasnilo, kako je mogoče, da dolgo napovedani projekt informativnih oddaj na drugem programu, za katerega je generalni direktor izrecno zaprosil Programski svet RTV Slovenija za začetek oddajanja takoj po zimskih olimpijskih igrah 21.02.2022, ni zaživel, navkljub temu, da so bile obsežne produkcijske in kadrovske osvežitve oziroma okrepitve (ki jih doslej obstoječi programi zaradi varčevanja niso bili deležni). Očitno je, da kljub vsem zagotovilom in obljubam visokoleteči načrti, niso bili realni. Če bi bili, bi se lahko v informativnem programu na dan začetka napada na Ukrajino vsaj kolikor toliko normalno odzvali. Oziroma, vsaj teoretično, če bi naši v.d. odgovorni prepoznali nujnost odziva," so še zapisali novinarji in novinarke nacionalne televizije.

Opozorili so, da so v četrtek, 24. februarja 2022, sicer poleg dnevnega poročanja v 10-ih urah pripravili 2-urno oddajo o vojni v Ukrajini, v kateri so podali "vse relevantne informacije". "V oddaji so sodelovali naši dopisniki, slovenski in tuji strokovnjaki, osvetlili smo tako rekoč vse vidike, tudi slovenskega," so poudarili.

"Kaotične priprave na vseh področjih, vključno z zamikom začetka oddajanja na 2. sporedu, so samo še otežile naše siceršnje delo (na kar smo ves čas opozarjali). Seveda je jasno, da za vso to zmedo odgovornost nosi tudi generalni direktor RTV Slovenija. V danih razmerah bi lahko s kadrovskimi potezami vsaj omili škodljive programske posledice ter sodelavkam in sodelavcem omogoči kolikor toliko normalno delo, h kateremu nas zavezujejo obveznosti do naših gledalk in gledalcev," so še zapisali v javnem pismu.

Sklenili so, da je nezaupanje prišlo do točke, ko se bo treba odločiti: ali za (na eni strani) posameznike na funkcijah, ki jih iz "kdo ve kakšnega razloga nočejo ali niso sposobni opravljati", in na drugi strani za večji del kolektiva, ki želi delati in poročati, "a tega preprosto ne more početi na način in v obsegu, ki ga želi in ga zaradi odgovornosti do občinstva tudi mora".

"Težko si predstavljamo, da je neposredni prenos oddaj Outside Source na BBC World s slovensko tolmačko to, kar si generalni direktor RTV Slovenija želi. Oziroma, pod kar se je kot najbolj odgovorna oseba na RTV Slovenija, vsaj na papirju, pripravljena podpisati," so sklenili v javnem pismu generalnemu direktorju RTV Slovenija.