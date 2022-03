Je bil izbris vojni zločin?

IZJAVA DNEVA

"Nemci so po drugi svetovni vojni začeli ozaveščati o krivicah in prevzemati odgovornost približno deset let pozneje, tako da je bila petnajst do dvajset let po vojni odgovornost kolektivno sprejeta stvar, tisti pa, ki tega niso sprejeli, so bili lahko tudi kazensko preganjani. Zakaj Slovenija potrebuje več kot trideset let, s tem da se proces pravzaprav sploh še začel ni? Bo zadostovalo Pahorjevo javno opravičilo? Zakaj so izbrisani sploh morali iskati pravico na sodiščih (vse do evropskega), in to na svoje stroške, namesto da bi država sama poravnala svoje dolgove, potem ko je priznala svoje grehe? Je bil izbris vojni zločin? Kako zlahka je bila kršena ustava, ki je tedaj obstajala komaj dve leti? In kako so lahko državni organi dovolili sramotni referendum, na katerem so bile žrtve (spet neustavno) javno ponižane?"

(Kolumnistka Svetlana Slapšak ob 30. letnici začetka odvzemanja državljanskih pravic državljanom neslovenskega porekla in njihovega izgona iz Slovenije; via Večerova priloga V soboto)