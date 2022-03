Ustavimo okoriščanje politikov z delnicami

Danes je nov dan

Politiki so za svoje delo zelo dobro plačani, a omejeni mandati in pohlep jih lahko vodijo v moralno sporne ali celo nelegalne posle. Legalna možnost za večji zaslužek se skriva na delniškem trgu, saj se lahko politiki okoristijo na račun informacij, ki javnosti in ostalim investitorjem še niso znane.

Tako je minister za okolje in prostor Andrej Vizjak lani izkoristil liberalizacijo cen goriva; pol leta pred tem je kupil delnice Petrola po rekordno nizkih cenah. Dandanes njegov donos znaša približno 80 %, kar je bistveno več od donosa borznega indeksa.

V ZDA zato po pritisku javnosti razmišljajo o prepovedi trgovanja z delnicami za politike, saj njihov donos izrazito presega povprečnega. Spomnimo se tudi primera senatorja, ki je v začetku leta 2020 prodal delnice, preden so negativne novice o COVID-19 povzročile manjši borzni zlom.

Ali menite, da bi politikom morali prepovedati trgovanje z delnicami ali omejiti vlaganje v samo delniške indekse in posledično zmanjšati možnost korupcije?

