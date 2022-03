Vsi na shod za mir!

Danes je nov dan

Podpiramo in se udeležujemo shoda za mir, ki bo danes ob 17. uri na Trgu republike v Ljubljani. Obsojamo rusko agresijo in izražamo solidarnost s prebivalci Ukrajine, katerih eksistenca je dobesedno čez noč ogrožena. Pridružujemo se pozivom k takojšnji prekinitvi ognja in umiku ruske vojske z ukrajinskega ozemlja ter zahtevamo, da se odgovorni usedejo za pogajalsko mizo in spor rešijo diplomatsko.

Vojna nikoli ni v interesu ljudi, vedno le v interesu oblastniških, političnih in ekonomskih struktur, ki zadovoljujejo sadistične tendence v resničnostni obliki monopolija ali pa si manejo roke zaradi ekonomskih "priložnosti", ki jih ponujajo izredne razmere. Vojno dobičkarstvo obstaja v mnogoterih oblikah; od najbolj surovo vulgarnih, kot je npr. preprodaja orožja, do bolj sofisticiranih, kot je grajenje lastnega kulta osebnosti preko provociranja in prilivanja olja na ogenj. Kot vemo, nekaj iz zgodovine in nekaj iz sedanjosti, šefu naše vlade ni tuje nič od naštetega.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.