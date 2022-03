Zakaj policija pritiska na udeležence današnjega shoda za mir?

Udeleženci današnjega shoda za mir vodstvo policije prosijo, da tega miroljubnega protesta ne politizira

Bo policija tudi danes (kot že večkrat v času tretje Janševe vlade in pod ministrovanjem Aleša Hojsa) neupravičeno in protiustavno nadlegovala udeležence shoda za mir?

© Borut Krajnc

Tako včeraj kot danes zjutraj so policisti v uniformah in v civilu na sedežih nekaterih nevladnih organizacij obiskali udeleženke in udeležence današnjega shoda za mir. Nekatere organizacije se nahajajo tudi v zasebnih stanovanjih, so v sporočilu za javnost zapisali obravnavani. "Vse civilne iniciative, ki podpirajo shod, imajo javno objavljene kontakte in odprte kanale komunikacije, zato fizične obiske v stanovanjskih stavbah in na sedežih organizacij udeležencev shoda razumejo kot nesprejemljiv pritisk na izvrševanje pravice do mirnega zbiranja," so dodali v sporočilu, ki so ga udeleženci shoda naslovili na policijo.

Dopis, ki so ga poslali Policijski upravi (PU) Ljubljana, spodaj objavljamo v celoti.

---------

Spoštovani,

ker nas različni udeleženci_ke današnjih protestov obveščajo, da jih na njihovih stanovanjih obiskuje uniformirana in kriminalistična policija, vas obveščamo, da današnji protest ni organiziran, je spontan protest proti vojni v Ukrajini ‒ od ljudi za ljudi.

Če vas zaradi zagotavljanja varnosti na dogodku zanimajo podrobnosti o njegovem poteku, nam vprašanja lahko pošljete po mejlu in potrudili se bomo, da zberemo čim več informacij in vam jih posredujemo.

Kot rečeno, gre za neorganiziran protest. Ne protestiramo namreč za svoj račun, ampak za ljudi, ki trpijo zaradi ruske vojaške agresije, javno se ne razglašamo za organizatorja niti kot organizator ne nastopamo pred državnimi organi - kot za organizirane proteste oz. organizatorje_ke predvideva 7. točka 4. člena Zakona o javnih zbiranjih - ZJZ. Ljudje se bodo zbirali nenačrtovano, brez organizatorja zaradi izražanja solidarnosti z ljudmi, ki trpijo.

Vaše nadlegovanje v obliki zvonjenja v stanovanjskih stavbah razumemo kot protiustavno omejevanje pravice do mirnega zbiranja po 42. členu Ustave, zato bomo v primeru nadaljevanja ustrahovalnih praks proti vodstvu policije prisiljeni vložiti pravna sredstva.

Vodstvo policije tudi prosimo, da tega protesta ne politizira, ampak zagotovi njegovo varno in mirno izvedbo.

Proti vojni, za mir.