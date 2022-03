Kdo laže?

Direktor Ukoma Uroš Urbanija javno obračunava z novinarko TV Slovenija zgolj zato, ker je povedala resnico

Tvit Uroša Urbanije, direktorja Ukoma

© Twitter

Minister za zunanje zadeve Anže Logar se je včeraj mudil v Berlinu, kjer je na vprašanja sedme sile odgovarjal v družbi nemške ministrice za zunanje zadeve Annalene Baerbock. Novinarka TV Slovenija Polona Fijavž, ki je bila tam prav tako prisotna, je na Twitterju nato zapisala sledeče: "Vprašanje britanskega novinarja slovenskemu ministru: izbrisali ste tvit, v katerem ste ukrajinske begunce oznacili za kulturno primernejše. Obstaja hierarhija med begunci? Logar: Slovenija podpira breme begunskega vala, sodite nas po dejanjih. Na tvit se ni odzval." Direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija je (prav tako na Twitterju) zaradi tega zapisa novinarko obtožil, da ve, da je britanski novinar na tiskovni konferenci spraševal stvari, ki "ne držijo" in novinarki očital, da "ve, da gre za laž" in da je vse to "propaganda". Ali je Urbanija zgolj slabo obveščen, ali pa je to zapisal namerno, ne bomo ugibali, lahko pa naštejemo zgolj dejstva.

Tvit Polone Fijavž, novinarke TV Slovenija

© Twitter

"Ukrajinski begunci prihajajo iz okolja, ki je v kulturnem, verskem in zgodovinskem smislu nekaj povsem drugega, kot okolje iz katerega prihajajo begunci iz Afganistana," se je glasil zloglasni zdaj že izbrisani tvit, ki se je na uradnem Twitter profilu slovenske vlade. Sporni tvit o beguncih je slovenska vlada nato izbrisala. O tem smo že pisali (Janševa vlada cenzurirala samo sebe). Da je bil tvit objavljen in kasneje izbrisan, ve tudi sam predsednik vlade Janez Janša, ki je to povedal tudi v včerajšnjih Odmevih na TV Slovenija. Dejal je, da ne ve, kdo ga je objavil in ne ve, kdo ga je izbrisal. Dodal pa je, da tudi ne ve, zakaj ga je nekdo čutil potrebo po tem, da je izbrisal omenjeni tvit, saj da bi bilo pri zapisu potrebno zgolj "dodatno pojasnilo" o razliki med ekonomskimi migranti in begunci.

Da je bilo vprašanje britanskega novinarja dejansko zastavljeno, se lahko prepričate na približno 25. minuti in 40 sekundah posnetka tiskovne konference, ki jo najdete na kanalu DW News na portalu YouTube. Logar je odgovor posplošil na odnos Slovenije do beguncev, konkretnega tvita slovenske vlade pa ni komentiral.

Kdo tvita in briše v imenu slovenske vlada, ostaja skrivnost. Če je verjeti vpletenim na vladni strani, tega ne vesta niti sam šef vladnega komuniciranja in predsednik vlade. V molk pa se je glede tega zavil tudi minister za zunanje zadeve, čeprav gre pri izbrisanem tvitu za močno stališče, ki spada na njegovo področje.

Izbrisani tvit

© Vlada RS / Twitter

Kot so na Ukomu pojasnili za portal N1, je za vse objave odgovoren direktor urada, torej Uroš Urbanija. "Omenjena objava je bila izbrisana, ker bi lahko bila napačno interpretirana. Vsekakor pa ocenjujemo, da v zapisanem ni šlo za kršenje drugega odstavka 297. člena Kazenskega zakonika," so zapisali. V omenjenem členu sicer piše, da se tisti, ki javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti, ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši oziroma zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu, kaznuje z zaporom do dveh let.

A v primeru Polone Fijavž gre po vsej verjetnosti zgolj za še eno osebno obračunavanje z novinarji, ki jih je Janševa vlada tik pred volitvami (javnomnenjske ankete največji vladni stranki SDS ne kažejo najbolje) očitno začela (še dodatno) stopnjevati. Najbrž prav tako ni naključje, da je novinarka zaposlena na RTV Slovenija, javnem zavodu, ki je še posebej v zadnjem času tarča hudih pritiskov vladajoče garniture oziroma največje vladne stranke SDS.

