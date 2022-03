»Putin je konservativni, ne levi politik«

IZJAVA DNEVA

"Putin, ki je seveda konservativni, ne levi politik, tukaj z ruskega stališča razmišlja državotvorno. Ne pristaja na razlago sovjetskega obdobja kot rdečega klina, ki ga je treba izruvati iz telesa tisočletne zgodovine Rusije. Nasprotno, sovjetsko obdobje razume tako, kot ga je treba, kot del zgodovine svoje države. Kot del brez ideološkega naboja, iz katerega jemlje osnovo: sovjetska država je imela največji obseg in bila je velika zmagovalka v drugi svetovni vojni, velesila, naslednica monarhije in predhodnica sodobne države. V svojem govoru je Putin kritičen do Leninovega koncepta samostojnosti sovjetskih republik, pri čemer spet tvegam, da me bo kdo narobe razumel. Putin namreč meni, da se je Lenin dobrikal 'narodom z obrobja' in jim je zato ustavno zagotovil 'samostojnost', podobno kot jugoslovanska ustava iz l. 1974 svojim republikam. Učinek je bil enak – možnost dejanske samostojnosti. Za nas je to vrednota, Vladimir Vladimirovič pa meni, da je bilo to neupravičeno trganje izvorno enotnega ruskega ozemlja. Kar nas seveda pripelje do še ene točke razhajanja Slovenca z njim."

(Dopisnik RTV Slovenija Andrej Stopar v kolumni za MMC RTV Slovenija o tem, kakšen je pomen kontinuitete državnosti)