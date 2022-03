Kako pomagati Ukrajincem?

Navodila za pomoč državljanom v stiski, ki jih je prizadela vojna

Več na www.facebook.com/slovenskapomoc

© Facebook

Ukrajinci živeči v Sloveniji in slovenski prostovoljci so odprli posebno Facebook stran z imenom »Slovenska pomoč Ukrajini«, na kateri lahko najdete vse podatke o potrebah in načinu, kako bo pomoč najlaže prišla do Ukrajine ter o zbirnih centrih. Ker gre za humanitarno pomoč, je lahko mogoče pomagati le s točno določenimi dobrinami, seznam sproti osvežujejo glede na dovoljenja in potrebe. Na omenjeni FB strani so objavljeni tudi različni humanitarni teči računi, na katere lahko nakažete denarno pomoč. Potrebujejo tudi pomoč prostovoljcev, saj je dela zelo veliko.

