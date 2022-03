Nauk ljubezni

Danes je nov dan

Ni treba dolgo iskati, da najdemo "zavedne kristjane", ki svojo ideologijo izkoriščajo za najrazličnejše oblike diskriminacij, od seksizma do ksenofobije in rasizma. Vprašajte Tonina, kdo so "pravi" begunci, ali pa slovensko vlado, kaj Ukrajince ločuje od prebivalcev Bližnjega vzhoda, ki ravno tako zapuščajo domove, da si rešijo življenje?

A če smo njihovih nazadnjaških mnenj že vajeni, bolj razburja odločitev novinarjev POP TV, ki so pretekli teden o vlogi žensk v športu in družbi spraševali slovenske krščanske fanatike, med katerimi sta se znašla celo dva gimnazijska profesorja. Odgovori so bili podobni tistim, ki bi jih lahko slišali v srednjem veku – ženske naj ostanejo doma, rojevajo in vzgajajo otroke, saj je vsaka njihova zaposlitev izven doma izrojena.

Tako izjave iz prvega kot drugega primera lahko označimo za sovražni govor. Kot take spadajo na smetišče zgodovine in nikakor ne v osrednje slovenske medije ali stališča neke države, avtorji pa bi morali zanje tudi odgovarjati.

