Janša nad Tarčo

Predsednik vlade ne skriva želje po nadzoru RTV Slovenija

Predsednik vlade pritiska na novinarje

© Twitter

"Ali v vojni v Ukrajini posredno sodeluje tudi Slovenija? V Ukrajino pošiljamo orožje, med prvimi smo zaprli zračni prostor za ruska letala. Je odločno ukrepanje edina možnost za ustavitev Putina ali gre za nevarno izpostavljanje Slovenije? V Tarči tudi o oboroževanju SV in beguncih. Jutri na TVS1 ob 20.00," so v napovedniku oddaje Tarča zapisali na Twitterju. To je zmotilo predsednika vlade Janeza Janšo, ki je v svojem značilnem slogu javno obračunal z novinarji.

"Sramota ste, Tarča! Nekaj takega kot britanski fašisti, ki so ob napadu Nemčije in SZ na Poljsko sejali dvom v odločitev VB za nasprotovanje Hitlerju," je predsednik SDS zapisal v odzivu na Tarčin napovednik ter v tvitu označil RTV Slovenija.

"Sramota ste, Tarča!"



Janez Janša,

predsednik vlade RS

Janševa vlada sicer ne skriva želje po nadzoru javne radiotelevizije, javni pritiski na neodvisno uredniško politiko pa so se pred volitvami začeli zgolj stopnjevati.

V Sloveniji si očitno ni več dovoljeno postavljati vprašanj, kaj šele debatirati ali razmišljati ― drugače od oblasti.