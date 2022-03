Putinizacija Slovenije

Janez Janša je ravnal prav: obsodil je Vladimirja Putina in njegovo agresijo na Ukrajino. Zdaj mora narediti korak naprej, obsoditi mora še samega sebe.

Transparent na torkovem Shodu za mir, ki so ga organizirale različne civilno-družbene organizacije. Svoj shod za podporo Ukrajini je dan kasneje priredila tudi vlada, ta pa je po navodilu vodstva TV Slovenija potekal ob neposrednem televizijskem prenosu.

© Janez Zalaznik

Kdor ima preveč časa in rad opravlja nekoristna dela, lahko posluša slovenske parlamentarne razprave. Politike in vsebine namreč v njih skoraj ni več, sta le igra moči med poslanci in iskanje proceduralnih zapletov, pri čemer je v parlamentu praviloma vse povedano in izpeljano na amaterski način, brez zanimive razprave, retoričnih bravur, humornih analogij. A kdor misli, da je parlamentarna razprava, njena odsotnost smisla in razuma, najnižja raven slovenske politike, se moti. Nekaj stopnic nižje, v najglobljih krogih pekla, se drenja velik del članov programskega sveta RTV Slovenija, tam so člani upravnega organa, ki naj bi skrbel za svetlo podobo nacionalne medijske hiše, ki naj bi deloval pošteno in pravično, neodvisno in nepristransko, odkrito, spoštljivo, strpno, dobronamerno, tako, kakor zapoveduje etični kodeks. Pa ne deluje tako. Programski svet RTV Slovenija je neposreden podaljšek vladne politike, večina njegovih članov, čisto vseeno je, ali se tega zavedajo ali ne, pa je odgovorna za razgradnjo informativnega televizijskega programa osrednjega slovenskega medija.