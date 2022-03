Rasizem naš vsakdanji

Odnos vlade do ukrajinskih beguncev dobro kaže, da nekateri slovenski politiki ljudi delijo na prave in neprave

Begunci na poljsko-ukrajinski meji

© Simon Chang

Žiga Kušar je eden od programskih svetnikov RTV Slovenija, lani decembra je bil v ta organ izvoljen na predlog poslušalcev in gledalcev. Ni novinec, to funkcijo je že opravljal. Dela na Inštitutu za patologijo, politično ni preveč dejaven, je pa podpornik slovenske desnice in predan katoličan. Kar je povsem legitimno.