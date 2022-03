Vladni zdrs

Upravno sodišče je razveljavilo razrešitev članov upravnega odbora ARRS

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec se ne pojavlja več veliko, aktivnejši je sekretar Mitja Slavinec, pa še njemu je načrt pokvarilo sodišče

© Arhiv Mladine

Poskus vlade, da bi si podredila javno agencijo za raziskovalno dejavnost, je bil neuspešen. Potem ko je konec januarja razrešila štiri od sedmih članov upravnega odbora, da bi zagotovila zadostno podporo kandidatu za v. d. direktorja po svoji meri, je upravno sodišče njen sklep razveljavilo in odredilo, da se opravi nov postopek. Pri razrešitvi članov upravnega odbora agencije ni bil izpolnjen nobeden od zakonsko določenih pogojev za razrešitev. Odločitev sodišča je pravnomočna.

Kaj se je zgodilo? Po odstopu Roberta Repnika z vrha agencije je upravni odbor ARRS vladi predlagal, naj na položaj imenuje Lidijo Tičar Padar. Vlada se z njenim imenovanjem ni strinjala, kaj kmalu pa je postalo jasno, da ima šolsko ministrstvo svojega kandidata že izbranega – v. d. direktorja ARRS naj bi na željo ministrstva postal kardiolog Mitja Lainščak. Vendar je bila vlada na tej točki postavljena pred izziv. Njen kandidat ni imel zadostne podpore članov upravnega odbora, zato se je odločila, da bo nekatere od teh razrešila. Upravni odbor so bili prisiljeni zapustiti Jana Kolar, Emilija Stojmenova Duh, Tonček Kregar in Justina Erčulj, njihova mesta pa so zasedli Tina Tomažič, Gabrijela Horvat, Fidel Krupić in Igor Emri. Lainščak je bil tako z nekaj vladne spodbude imenovan za v. d. direktorja ARRS.

Menjave v agenciji naj bi bile potekale pod taktirko državnega sekretarja za visoko šolstvo Mitje Slavinca. Emri in Horvatova sta člana Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU), katere predsednik je Slavinec, Tomažičeva, članica SMC, je mestna svetnica v Mariboru, Krupić dolgoletni vodja odbora za javno upravo v strokovnem svetu SDS. Lainščak je prav tako povezan s Slavincem. Je glavni sekretar PAZU in kot Slavinec član ene od programskih skupin na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Pri tem velja omeniti, da se državni sekretar prav zdaj trudi za sprejetje zakona o PAZU. Ta bi društvu, ki mu predseduje, zagotovil priklop na državni proračun za čas, ko bo sam končal politično kariero.

Vrnimo se k ARRS. Razrešeni člani upravnega odbora so se na sklep vlade pritožili. Kot je javnosti v ponedeljek sporočila pravnica Nataša Pirc Musar, je upravno sodišče ugotovilo, da ima izpodbijani sklep »take bistvene pomanjkljivosti, da zaradi njih presoja njegove zakonitosti sploh ni mogoča«. Sklep je bil razveljavljen, vladi pa je bilo naloženo, naj v ponovnem postopku, če bo sprejela enako odločitev, »to ustrezno obrazložiti na način, da bo navedla konkretne razloge za razrešitev za vsakega posameznega tožnika«. Z razveljavitvijo sklepa vlade so bile odpravljene posledice, ki so nastale na njegovi podlagi – upravni odbor ARRS je tako po odločitvi upravnega sodišča v stari sestavi.

Lainščak naj bi kljub temu ostal na položaju v. d. direktorja agencije, bo pa zdaj od članov, ki se bodo vrnili v upravni odbor, odvisno, ali bodo razpisni postopek za imenovanje direktorja s polnim mandatom nadaljevali ali bodo objavili nov razpis.