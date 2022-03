Predvolilni prevzem javne televizije

Twitter

V sredo sta T. Fajon in A. Bratušek gostovali v predvolilni oddaji na Nova24TV. Medijski projekt SDS preko madžarskih investicij financira stranko in skrbi za redno dozo sovraštva in šikaniranja. Bolj kot servirana vprašanja Toninu in ostalim nam je v oči padla sodobna vizualna podoba, ki jo verjetno plačujemo z javnim denarjem, prekanaliziranim v zadnjih dveh letih. Vse skupaj je od daleč skoraj videti kot resna televizija.

Je pa vlada poskrbela za propagando tudi onkraj strankarskih trobil. Meseci kadrovanj na RTV in discipliniranja novinarjev preko dopisov UKOM-a in poniževanj na Twitterju so dosegli svoj učinek. V zadnjem tednu smo na nacionalki lahko spremljali analizo neke druge nacionalne televizije, najbolj kritične oddaje so bile odpovedane zaradi poročanj o vojni, v sredo pa smo kar v živo lahko spremljali Janšev (predvolilni) shod.

Janez Janša je od začetka vojne dobil neomejeno medijsko pozornost ter preživel več kot 43 ur na Twitterju. Kampanja je v polnem teku!

