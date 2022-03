»V zadnjem času doživljamo retradicionalizacijo družbe«

IZJAVA DNEVA

"Najbolj bi bila vesela, če se nam nikoli ne bi bilo treba ukvarjati z 8. marcem. Na živce mi gre, ker je to dan žena, in ne žensk. Še vedno se moramo pogovarjati o razlikah v plačah med ženskami in moškimi. Na papirju se je marsikaj v zadnjem času izboljšalo. Zakoni in predpisi niso tisto, kar bi zagotavljalo enak položaj žensk v družbi. Morajo se zgoditi spremembe v družbi, kulturi in vrednot. Ampak v zadnjem času, kar je bil tudi impulz za ustanovitev združenja Ona ve, doživljamo retradicionalizacijo družbe."

"Je čas, v katerem se položaj žensk slabša. Spet se pogovarjamo, ali bomo obdržali pravico do splava. Že leta se pogovarjamo, da je na vodilnih položajih vedno več moških. V združenju Ona ve smo globalno za enakost, lotili pa smo se majhnega, a pomembnega segmenta. Na področju udeležbe spolov v medijih in javnih dogodkov ste v prevladi moški. Če nas je približno polovica moških in žensk, zakaj so potem patriarhalni vzorci še vedno tako močni, da se ta razmerja ohranjajo. V Sloveniji nismo slabi pri razlikah v plačah, a razlike še vedno obstajajo. Prav tako nismo slabi na področju žensk v gospodarstvu, na vodilnih položajih je 22 odstotkov žensk. Ne zdi se mi, da bi imele ženske v medijih slab položaj, ampak lani je bilo v tiskanih medijih 24 odstotkov ženk in 76 moških. Verjamem, da nismo družba, ki bi v svojem bistvu bila nasprotujoča udeležbi žensk v družbi. A zakaj se to dogaja?"

(Marta Kos, ki je pred meseci zagnala združenje Ona ve, ki želi izenačiti delež pojavljanja žensk in moških v medijih in javnih nastopih, o tem, da se položaj žensk slabša; v intervjuju za podkast Številke na MMC RTV Slovenija)