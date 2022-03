Janša je soustanovitelja ukrajinskega društva označil za Putinovi lutki

Žaljiv napad je usmerjen v dva podpisana soustanovitelja društva, ki sta opozorila, da je bil shod organiziran na lastno pest predsednika društva, brez slehernega pogovora ali dogovora

Janez Janša se je znova odzval v trumpistični maniri brutalne diskreditacije

Po tistem, ko so v slovensko-ukrajinskem kulturnem društvu Ljubljana – Kijev objavili zapis, v katerem se soustanovitelja društva distancirata od shoda v podporo Ukrajini, za katerim je očitno organizacijsko stala vladajoča stranka SDS, končno pa je program povezovala njihova poslanka Eva Irgl, se je ob njunem demantiju na tviterju oglasil Janša in dejanje označil za delo »Putinovih lutk«: Butale. Društvo predstavlja predsednik in ne dva člana, ki jih je poiskal #KUL v svojih evidencah. #PutinsPuppets

Žaljiv napad je usmerjen v dva podpisana soustanovitelja društva, ki sta opozorila, da je bil shod organiziran na lastno pest predsednika društva, brez slehernega pogovora ali dogovora, torej ob njuni izključitvi. Še več, Inna Demchenko Fröhlich in Jože Šimec sta bila s strani predsednika vlade takoj brutalno diskreditirana kot osebi, ki »ju je poiskal KUL v svojih evidencah«. Nesramne obtožbe, kakor da bi bile posnete po metodah kremeljske propagande, pri čemer je Inna Demchenko Fröhlich tudi pravna zastopnica društva.

Z vladajočimi naj bi sodeloval Hevka

Kot sta napisala popljuvana soustanovitelja, takoj brez dokazov izenačena s politično opozicijo, javno izražanje protesta proti kateri koli vojni podpirata, vendar pa ne podpirata izkoriščanja tragedij in vojn v politično strankarske namene, kar se je v tem primeru zelo eklatantno tudi zgodilo. Obenem sta pojasnila, da je glavni namen društva promocija kulture v širšem smislu, še zlasti ohranjanje in uveljavljanje ukrajinskega in slovenskega jezika. Tako imenovani vseslovenski shod, organiziran 2. marca 2022, pa je bil »osebna odločitev predsednika društva Ljubljana-Kijev gospoda Andrije Hevke«. Omenjeni Hevka je sicer Ukrajinec, ki živi v Sloveniji, intervju z njim pa so te dni objavili na provladnih portalih, kot sta Siol in Domovina. Presenetljivo je Hevka tudi predsednik društva »Društvo Ukrajincev v Sloveniji – Karpati«.

Kot je možno videti iz objave letnih poročil, je »Kulturno društvo Ljubljana – Kijev« zadnjega dne decembra 2020, bilanca za preteklo leto še ni objavljena, imelo na računu 2,05 evra. Opozoril sem že na vprašanje, zastavil ga je Jaša Jenull, o plačniku postavitve orjaškega odra z ozvočenjem in video stene za namene predvolilnega mitinga pod krinko shoda za Ukrajino, če plačila za avtobuse, ki so pripeljali ljudi na shod, niti ne omenjamo.

Janša se je znova odzval v trumpistični maniri brutalne diskreditacije v skladu z retoriko zrcalnega pripisa, ki je v SDS zimzelena psihopropagandna strategija: če te obtožujejo politične zlorabe, jim vrni in druge obtoži politične zlorabe. Če se moraš obraniti sumov, da si zlorabil društvo, obrni retoriko in drugim očitaj, da zlorabljajo društvo.

Retorika lutk

Tudi ni prvič, da Janša koga zmerja z lutkami – da to storiš sredi vojne v Ukrajini z ustanoviteljema ukrajinskega društva, ki si ga ravnokar zlorabil za politični shod, pa je vrhunec brezčutnosti. Lani je evropsko javnost vznemiril z žaljivim tvitom, v katerim je obračunal z misijo Evropskega parlamenta, ki je pod vodstvom evroposlanke Sophie in ‘t Veld v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Z njo se sploh ni želel sestati, tudi ne Ministrstvo za kulturo, toda v grafiki je objavil norčevanje na račun delegacije z opisom o »13 od 226 znanih lutkah Sorosa v Evropskem parlamentu«. Kasneje je bil deležen zgražanja evropske in svetovne javnosti, vključno z obtožbami zaradi širjenja antisemitizma.

Facebook objava dveh soustanoviteljev društva, ki se distancirata od njegove zlorabe

Dokler mu avtokratske retorike brez sleherne kontrole javnost dovolj ne zameri, ob nehoteni podpori množičnih medijev doma, ki si nikoli niso upali uporabiti diskurza o politiku radikalne desnice, nacionalizma in populizma, najbrž v tem hektičnem predvolilnem času, ko bo vse sile usmeril v teptanje političnih nasprotnikov, ne moremo pričakovati njegovih mirnejših tonov. Kvečjemu nas čaka še več jezikovne brutalnosti.

