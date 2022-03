Ukrajina je nacistična država?

IZJAVA DNEVA

"Ukrajina je nacistična država? Ja, zato so Ukrajinci z več kot 70-odstotno večino na regularnih volitvah izvolili za predsednika države Juda, ki je v Rusiji odraščal v ruskem jeziku in se je ukrajinščine naučil kot odrasel človek. Volodimir Zelenski je spodoben politik z izjemnim smislom za humor, ki je v svojem globokem bistvu velik smisel za življenje. Predsednik vlade je bil ob njegovi izvolitvi Volodimir Groisman, tudi Jud. Ali znamo najti še eno vzhodnoevropsko državo, kjer sta izvoljena predsednik države in premier Juda? V najtežjih trenutkih zgodovine svoje države Zelenski skrbi, da bi bilo njegovim sodržavljanom kar najmanj hudo. Oni so pa nacisti, ne?"

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič v Dnevnikovi kolumni o Putinovi izjavi, da je treba denacificirati Ukrajino)