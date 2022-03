»V številnih ministrstvih vlada kadrovsko razsulo«

IZJAVA DNEVA

"Veliko ljudi ne prenese več javne govorice stalnega napadanja in ščuvanja in se zato distancirajo od politike. To gre na roke strankam z bolj radikalizirano bazo. Volilna abstinenca sredinskih volilcev povzroči, da radikalne stranke prejmejo relativno več glasov. Drugo vprašanje je, kaj politični sloj sploh počne s to državo. Nenehno uveljavljanje zasebnih interesov in delovanje strank kot nekakšnih rentniških podjetij pustoši javne institucije. To nas mora kot državljane najbolj skrbeti. Vse težje je dobiti sposobne tehnokrate, ki bi bili načelno pripravljeni delati za državo. Zaradi stalnih čistk je marsikdo od uradnikov sklonil glavo. V številnih ministrstvih vlada kadrovsko razsulo. Prepredena so s strankarskimi kadri, ki včasih delajo bolj za stranko kot za državo. Pod psevdonimi pišejo propagandistične komentarje na družbenih omrežjih in odzive na spletne članke konvencionalnih medijev. Veliko tovrstnih objav prihaja z internetnih strežnikov v javnem sektorju, in to v službenem času."

(Predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič o tem, da so univerzitetni profesorji in preostali zaposleni ogorčeni nad omalovažujočim odnosom vlade do njihovega položaja; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)