IZJAVA DNEVA

"Ruska resnica je samo prikladen mit, ki želi utemeljiti Putinovo imperialistično vizijo, Evropa pa lahko temu na najboljši način nasprotuje tako, da gradi mostove do držav v razvoju in držav v gospodarskem vzponu, med katerimi jih je cela vrsta z dolgim seznamom upravičenih zamer do zahodne kolonizacije in izkoriščanja. 'Braniti Evropo' ni dovolj. Prava naloga je prepričati druge države, da jim Zahod lahko ponudi boljše izbire kot Rusija in Kitajska. Edini način, da to dosežemo, pa je, da spremenimo sami sebe in neomajno izkoreninimo neokolonializem, tudi ko se 'zapakira' v obliko humanitarne pomoči."

"Smo pripravljeni dokazati, da se z branjenjem Evrope borimo za svobodo po vsem svetu? Naša sramotna zavrnitev enakega obravnavanja beguncev pošilja svetu precej drugačno sporočilo."

(Slavoj Žižek, profesor filozofije na Evropski podiplomski šoli, mednarodni direktor Birkbeck Inštituta za humanistične študije Univerze v Londonu, o tem, kaj pomeni braniti Evropo po ruskem napadu na Ukrajino; via Delo)