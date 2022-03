»Ne gre za ženske nasproti moškim, gre za mehanizme moči in nadvlade oziroma podrejanja«

IZJAVA DNEVA

"Saj ženske opozarjajo, le slišati in upoštevati jih je treba. Kaj naj si mislimo ob povečanju plač zdravnikov in hkrati pozabljanju na vse delo in skrb številnega zdravstvenega in negovalnega osebja, ki zdravniško delo sploh šele omogoča? Med temi ljudmi so večinoma ženske, a ne samo ženske. To je dober primer tega, kar želim reči: ne gre za ženske nasproti moškim, gre za mehanizme moči in nadvlade oziroma podrejanja. To je tisto, kar bi morali spremeniti, temu se je treba upirati in vedno znova predlagati spremembe. V korist skupnosti, ne te ali one poklicne ali spolno označene skupine."

"Zdi se mi, da nekdanja dobra mreža zdravstvenega varstva žensk počasi peša; to se na primer vidi v tem, da je težko priti do ginekoloških storitev. Državo in njena ministrstva pa bi bilo treba pocukati za rokav in še bolj preverjati, kako spoštujejo in uresničujejo mednarodne konvencije, na primer tisto o varovanju pred nasiljem. Mogoče potem ne bi bilo toliko feminicidov, predvsem ubojev žensk s strani njihovih partnerjev. Take smrti je mogoče preprečiti in ne zamahniti z roko, češ, saj sama ni prosila za pomoč."

(Sociologinja dr. Tanja Rener o pomenu in praznovanju dneva žena, o položaju žensk, njihovih pravicah in boju zanje; v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo)