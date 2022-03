»Upam, da Janša finančno ne izkorišča vojne v Ukrajini v politične namene«

IZJAVA DNEVA

"Navezava na Orbána je škodljiva. Najmanj leto dni se v evropskih institucijah že ukvarjamo s Slovenijo zaradi političnega vmešavanja v svobodne medije in pravosodje ter zaradi kršenja demokracije. Vse to je modus operandi Madžarske. To je nevarna pot Slovenije v mračno prihodnost. Opozoriti velja, da je Orbán nenavadno tih v izjavah do Ukrajine. Bistveno manj se odziva, kot se na stran Ukrajine danes postavlja slovenski predsednik vlade. Upam, da Janša finančno ne izkorišča vojne v Ukrajini v politične namene. To bi bilo skrajno sramotno in neodgovorno. Že leta spremljamo finančne tokove, vemo, da je Madžarska sprejemala denar iz Rusije. Finančni tokovi iz Rusije so prihajali tudi v Slovenijo, v določene medije."

(Predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon o tem, kako globoka in škodljiva za Slovenijo je navezava predsednika vlade Janše z Viktorjem Orbánom; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)