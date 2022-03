Temnopolte transspolne osebe

Predstavitev knjige Supporting Trans People of Colour

© Twitter

V Pritličju bo, 9. marca, ob 18. uri predstavitev knjige Supporting Trans People of Colour in pogovor s pisateljem_ico in trans aktivistko_m Sabah Choudrey iz Londona. S tem dogodkom bodo v Zavodu TransAkcija tudi transfeministično obeležile_i 8. marec.

V knjigi Supporting Trans People of Colour: How To Make Your Practice Inclusive, ki je izšla januarja 2022 pri Jessica Kingsley Publishers, Sabah Choudrey na dostopen način predstavi temo vključevanja temnopoltih trans oseb. Temnopolte trans osebe so namreč pogosto izključene iz LGBTQ in trans prostorov, saj sta spol in rasa pogosto videna kot ločena drug od drugega.

Zato so velikokrat izpuščene_i iz različnih gibanj in storitev, celo v prostorih za trans in nebinarne osebe so njihove POC identitete pogosto spregledane. Choudreyeva knjiga vpelje teorijo intersekcionalnosti ter predstavi praktične korake, ki so ključni za to, da je skupnost lahko reprezentirana v celoti in za ustvarjanje varnejšega prostora za temnopolte trans osebe. Kot takšno, je delo izrednega pomena za vse pedagoške, mladinske, zdravstvene, svetovalne delavke_ce, ki delajo s trans osebami, za LGBTIQ+ skupnosti in za vse, ki želijo biti v zasebnem, aktivističnem ali profesionalnem življenju bolje osveščene_i.

Z avtorjem_ico se bo pogovarjal_a Evan Grm, vodja programa pri Zavodu TransAkcija. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.