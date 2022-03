»Tonin se je pohvalil, da je obrnil trende zanimanja državljanov za služenje v vojski«

IZJAVA DNEVA

"Redno izrekanje ocene o pripravljenosti Slovenske vojske (SV) je sovpadlo z agresijo Ruske federacije na Ukrajino. SV kljub velikim političnim, propagandnim in finančnim vložkom ni v bistveno boljšem stanju kot v preteklosti. Končna ocena se ne razlikuje od ocen v minulih letih: za delovanje v miru je prejela dobro oceno, za delovanje v vojnih razmerah pa ni večjih sprememb, torej je ocena slaba, čeprav naj bi bil viden napredek."

"Ob poslušanju ocen o pripravljenosti SV ne smemo preslišati bistvenega dejavnika – to je človeški faktor. Obrambni minister Matej Tonin se je pohvalil, da je obrnil trende zanimanja državljanov in državljank za služenje v vojski. Da se jih je obrambnim strukturam pridružilo več, kot pa jih je zapustilo, a – in to je ključno – je v SV še vedno 1000 vojakov premalo. Toliko bi jih namreč dejansko potrebovali za popolnitev formacijskih enot."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da ob ocenah o pripravljenosti SV ne smemo pozabiti na človeški faktor)