»Agenti KGB so se preoblekli v demokrate, agenti Cie v gospodarstvenike«

IZJAVA DNEVA

"Pojav političnih avtokratov v novi podobi sveta sovpada z dolgoročnimi posledicami padca berlinskega zidu. Tedaj se je v imenu demokracije, liberalnega gospodarstva brisalo socializem in uvajalo neoliberalni kapitalizem kot novo samoumevno postavko nove podobe sveta. Razpad Sovjetske zveze je bil interpretiran kot poraz komunističnega zla, ki se ne sme več ponoviti. Agenti KGB so se preoblekli v demokrate, agenti Cie v gospodarstvenike, ki so se vpeli v novo obliko gospodarske in kapitalske kolonizacije sveta."

"Toda Putin kot da je dokazal svoj rek, ki so ga kasneje oglaševali v ameriški filmski industriji, da namreč ne obstaja nič takega, kot je 'nekdanji agent KGB'. Z močnim gospodarskim razvojem Rusije s prodajo surovin in energentov je Putin obnovil moč nekdanje Sovjetske zveze. Ko je presodil, da ima moči dovolj, se je namenil obnoviti še njen obseg. Ukrajina in Krim sta postala njegova obsesija in osrednja geostrateška šahovnica."

(Kolumnist Janez Markeš o pojavu avtokratov in njihovemu vplivu na demokracije; via Delova Sobotna priloga)