TikTok s fronte

TikTok in Bellingcat

Z izbruhom vojne v Ukrajini se je močno povečal pretok vsebin na družbenih omrežjih. Podobno kot ob začetku pandemije spet padamo v past t. i. doomscrollinga, katerega žrtev je najverjetneje tudi naš predsednik vlade, ki od začetka invazije na Twitterju preživlja v povprečju vsaj 6 ur na dan.

Prva TikTok vojna, kot so jo poimenovali nekateri mediji, nam daje nov, srhljivo avtentičen vpogled v vojno dogajanje, ki pa ob značilni tiktokovski estetiki in kontekstu omrežja, na katerem prevladujeta obešenjaški humor in seksualizacija, lahko izpade nadrealistično. Algoritmi, ki lažne novice in propagando v lovu na našo pozornost promovirajo, resnično sliko še dodatno meglijo.

Kot protiutež, ki v poplavi informacij in multimedijskih vsebin poskuša izluščiti dejstva, se vzpostavlja skupnost OSINT. Organizacije, kot je Bellingcat, s hivemindovskim pristopom in odprtokodnim etosom postajajo ključen del medijskega poročanja o stanju na terenu. Medijski ekosistem se je spremenil. Vojne grozote ne.

