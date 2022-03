»Če je Putin res užaljen, bi nas moralo to zelo skrbeti«

IZJAVA DNEVA

"Že od nekdaj se mi namreč dozdeva, da je Vladimir Putin pod masko otopelosti prav mogoče globoko užaljen človek in da je del nesporazuma med Putinom in svetom tudi v tem, da velik del sveta užaljenosti ne razume najbolje. Nekateri sicer pišejo o Putinovem občutku velike žrtve, kar je podobno, a ni isto. Je pa nedvomno res, da se Slovani radi počutijo žrtve krivične zgodovine in se zato, denimo, danes mnogi Srbi istovetijo s Putinom, proti kateremu se je – enako kot nekoč proti Miloševiću – zarotil ves svet in nadenj poslal sankcije."

"A če je Putin res užaljen, bi nas moralo to zelo skrbeti. Ker četudi morda ni imela vloge pri začetku te vojne, bi njegova slovanska užaljenost lahko igrala pomembno vlogo pri njenem razpletu. Ker se bo po vseh udarcih, ki jih je Rusija od zahoda prejela, Putinova užaljenost le poglobila. Dejstvo, da si je vse te udarce prislužil sam in da jih je lahko do potankosti predvidel, ne bo nič pomagalo."

(Pisatelj in režiser Goran Vojnović v kolumni za Dnevnikov Objektiv o tem, da je Vladimir Putin pod masko otopelosti prav mogoče globoko užaljen človek)