Podpiramo stavko!

Danes je nov dan

Danes poteka stavka (visoko)šolskih sindikatov; stavkata SVIZ in VSS. Ob ministrici Kustec je neverjetno, da je stavka šele zdaj. Kustec je kot polnočni izlet v McDrive: vsake kvatre se ti zdi dobra ideja, a že s prvim ugrizom se prepričaš, da je slaba. Ministrice sploh ni bilo na radarju, kadar pa se je pojavila, bi bilo vedno znova bolje, če se ne bi.

Šolniki so vztrajali kljub odrinjanju njihove dejavnosti na rep družbene pomembnosti. Med prvimi smo jih precepili, a jih vseeno nismo spustili na delo. Univerze so bile online celo študijsko leto – na en semester podlage. Navodila ministrstva so bila kronično prepozna, zmedena in kontradiktorna.

A sodu je izbil dno dogovor z zdravniki, ki ga je zadržalo ustavno sodišče. Zdravniki so krizne razmere izkoristili za izstop iz enotnega plačnega razreda, ki bi temeljno zamajal dogovorjena plačna razmerja, izhajajoča iz enačaja med zdravnikom in visokošolskim učiteljem. Tisti, ki novega zdravnika izobrazi, pač ne more biti slabše plačan od njega.

