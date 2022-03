Demokracija je precej občutljiva

Od 9. do 11. marca bo na ZRC SAZU potekala mednarodna konferenca o stanju demokracije

© Željko Stevanić

Od 9. do 11. marca bo na ZRC SAZU v Ljubljani potekala mednarodna konferenca Demokracija, umetnost, znanost, ki jo organizirata ZRC SAZU in organizacija Internacionala ter poteka v okviru Evropskega paviljona. "Umetnost je pomembna pri razumevanju medčloveških odnosov, družbenih sprememb in odnosu do okolja. Sestavni del tega razumevanja je premislek o tem, kaj je etično in kaj ogroža načelo enakih pravic in možnosti. Pravic in možnosti, ki jih lahko zagotovi samo demokratična ureditev družbe," so zapisali organizatorji.

Dodali so, da posamične družbene spremembe zadnjih desetletij kažejo na to, da je demokracija precej občutljiva, da potrebuje veliko pozornosti in da se je zanjo treba boriti. "Vedno, povsod in na vse načine. Predvsem pa, da je (ne)demokratična razmerja treba vedno znova premišljevati. In to iz najrazličnejših različnih zornih kotov, predvsem pa zunaj ozkih političnih interesov," so poudarili in javnost informirali, da bo na mednarodni konferenci mogoče spremljati tudi to, kako o stanju demokracije ta hip razmišljajo umetnice in umetniki, raziskovalke in raziskovalci, aktivne državljanke in državljani.

Prvi dan konference bo potekal pod geslom Naj ostanemo ali gremo? Opustiti ali reformirati liberalno demokracijo (Should we stay or should we go? Leaving or reforming liberal democracy), začel pa se bo s pozdravnim nagovorom, ki ga bosta med drugim imela kuratorja Zdenka Badovinac in Charles Esche. Sledilo bo nekaj okroglih miz in razprav, ob 18.15 bo imel predavanje Peter Klepec.

Tretji in zadnji dan konference bo v celoti posvečen Sloveniji kot študiji primera. Za kratko predstavitev zgodovinskih okoliščin bo poskrbel Oto Luthar, sledilo bo nekaj razprav, kjer bodo med drugim predstavili fotomonografijo Sramota, ki je februarja letos izšla pri Založbi ZRC. Govorili pa bo tudi o vlogi umetnosti v boju zoper nedemokratične prakse.

Predavanja bo mogoče spremljati tudi po videoprenosu na platformi Zoom.