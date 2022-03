»Nasilje nad ženskami ni bilo politično vprašanje, vse dokler v parlament niso prišle ženske«

IZJAVA DNEVA

"Nasilje nad ženskami je še ena problematika, ki je na Islandiji zelo pereča, ravno tako kot povsod drugje po svetu. Zavedati se moramo, da dokler ne bomo izkoreninili nasilja nad ženskami, nasilja zaradi spola, ne bomo dosegli enakosti. Nasilje nad ženskami ni bilo politično vprašanje, vse dokler v parlament niso prišle ženske in pridobile politično moč. Vse do takrat je bilo nasilje nad ženskami zasebni problem. Zavedati se moramo, da ne moremo ustvariti dobre družbe, ki deluje dobro za vse prebivalce in prebivalke, dokler niso vsi enako vključeni in zastopani. To je ključno za nastanek dobre, enakopravne družbe. Vsi moramo imeti možnost, da se odločamo glede naše prihodnosti."

(Izvršna direktorica Islandskega združenja za pravice žensk Brynhildur Heiðar-og Ómarsdóttir o tem, na kakšen način se na Islandiji soočajo s problemom nasilja nad ženskami; via MMC RTV Slovenija)