Kdo je Vladimir Putin?

V dopolnjeni izdaji je izšla posebna številka Mladine o ruskemu predsedniku

Pri prodajalcih časopisov in v naši spleti trgovini je že na voljo dopolnjena posebna številka Mladine o ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Kdo je Vladimir Putin? Veliki državnik? Tajni oligarh? Avtokratski teptalec človekovih pravic in zatiralec opozicije v Rusiji? Up nasprotnikov ameriške hegemonije v svetu? Restavrator monarhične veličine Rusije ali mogočnosti sovjetske države? Vse to in še več preberite v posebni izdaji Mladine, ki vas že čaka na prodajnih policah.

Avtor posebne številke je Andrej Stopar, odgovorni urednik Prvega programa Radia Slovenija in nekdanji dopisnik iz Moskve.

