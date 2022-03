»Ta vojna je več kot očitno prišla prav tudi zvezi Nato«

IZJAVA DNEVA

"Ta vojna pa je več kot očitno prišla prav tudi zvezi Nato, saj jo je, kot kaže, na novo osmislila in po eni strani ustvarila nujnost nekaterih držav, ki še niso članice tega zavezništva, da razmišljajo o vstopu vanj, po drugi strani pa v trenutku ustavila vse mirovniške in sodobne pomisleke o smiselnosti vztrajanja v takšni vojaški zvezi v njenih državah članicah in ne nazadnje smiselnosti sploh obstoja vojaške zveze kot takšne. Vojna v Evropi je tu in vojaško zavezništvo se je iz skoraj že preživetega koncepta, v trenutku prelevilo v nujnost in samoumevnost. Namesto da bi začetek nove vojne v Evropi, kot realizacija domnevno nepredstavljivega, pripeljal do dvoma o konceptu nasprotujočih si vojaških zavezništev in oboroževanja, ki imajo nastop tega na videz nepredstavljivega dogodka ves čas ponotranjen kot temeljni razlog svojega obstoja, se začenja prav nasproten proces. Nato se zaradi ruske invazije krepi, na videz kot tista sila, ki naj bi bila jamstvo miru v Evropi, a hkrati daje Putinu ves čas jasno vedeti, da ima glede Ukrajine proste roke, da mu je pot v Kijev odprta in na voljo, tako kot tudi širno nebo nad njo."

(Odvetnik in pisatelj Dino Bauk v Delovi kolumni o tem, da je vojna okrepila zvezo Nato)