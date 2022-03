Štiri slike vojne z mediji

TV Slovenija je pod političnim udarom, a namesto da bi vodstvo javne nacionalne medijske hiše zaščitilo novinarje in njihovo avtonomnost, kolaborira z vlado

Erika Žnidaršič, voditeljica oddaje Tarča: »Kar se dogaja tako nam kot številnim drugim kolegom, je nesprejemljivo in ne sodi v demokratično državo«

© Borut Krajnc

Res težko je vsak dan znova, iz tedna v teden opazovati, kako se nekoč soliden informativni program TV Slovenija, ki mu je včasih uspelo pripraviti res dobre novinarske prispevke in oddaje, seseda v neprofesionalnost in politično pristranskost. Težko je za to kriviti vse udeležence v postopku priprave televizijske produkcije, od tehnikov do tistih, ki stojijo pred kamerami. Za zlom so neposredno odgovorni vodstvo RTV Slovenija in tisti uredniki, pa tudi nekateri novinarji, ki so v času politično izsiljenih menjav zavohali priložnost. In jasno, ne gre le za ljudi, ki so neposredno povezani s televizijo, velik delež odgovornosti nosijo člani nadzornega in programskega sveta, ki jih je v upravne organe imenovala do javnega medija sovražna politika. Ti ljudje se tako tudi obnašajo. Javno televizijo razumejo kot politični plen, tukaj so, da jo ukrojijo po meri največje politične stranke. V resnici jim gre zelo dobro.