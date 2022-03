Jenull prejel položnico za 34.000 evrov

Cena svobode govora v Janševi Sloveniji

Jaša Jenull z vrtoglavo položnico

© Facebook

Janševa vlada vidnega protestnika Jašo Jenulla toži za več kot 34.000 evrov, in sicer za protest, na katerem so zbrani zgolj brali ustavo. "Skupno od mene terjajo že več kot 50.000 evrov, nove kazni in tožbe pa prihajajo vsak dan. Živimo pod diktaturo, ki poskuša uporabljati vsa razpoložljiva sredstva, da bi nas utišala in zastrašila. Ravno zato mi je še bolj jasno, da se je nujno boriti naprej," je na Facebooku zapisal Jenull, ki je ob tem objavil daljši videonagovor o situaciji, v kateri se je znašel in kako je do nje sploh prišlo. "V petek ob 19. uri bom spet na Trgu republike. Upam, da ne bom sam!" je sklenil Jenul..

Državno odvetništvo je namreč klonilo pod pritiski notranjega ministra Aleša Hojsa in zoper protestnike, ki jih je policija določila kot "organizatorje neprijavljenih shodov", vlaga zahtevke za plačilo stroškov policijskega varovanja. Prva tarča je najvidnejši petkov protestnik Jaša Jenull, ki je zdaj prejel že tretjo položnico.

"Skupno od mene terjajo že več kot 50.000 evrov, nove kazni in tožbe pa prihajajo vsak dan. Živimo pod diktaturo, ki poskuša uporabljati vsa razpoložljiva sredstva, da bi nas utišala in zastrašila. Ravno zato mi je še bolj jasno, da se je nujno boriti naprej."



Jaša Jenull,

protestnik, državljan

Prvo je prejel konec dembra, in sicer v višini 2255 evrov, nanašala pa se je na policijsko varovanje shoda 2. oktobra leta 2020. Zaračunali so mu tako (dodatne) stroške dela policistov kot prevoze policijskih vozil in celo sodelovanje službenih konj in psov. Drugi zahtevek v višini 3778 evrov je prejel prejšnji mesec, vanj pa so vključili stroške, ki naj bi jih policija imela z varovanjem protesta 4. septembra leta 2020.

Tisti, ki na shodu skrbi za program in ljudi nagovarja k udeležbi, je po navedbah Pravne mreže za varstvo demokracije lahko le pobudnik in ne organizator shoda.

Video, ki ga je Jenull naslovil "34.340,56 evrov je cena svobode govora v Sloveniji", si lahko ogledate na tej spletni povezavi (Facebook).