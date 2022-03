Naj se sliši glas upora

Osmi marec ni le dan žensk, je dan upora zoper nasilje, patriarhalno družbo, zoper izključevanje in poniževanje

Sonja Lokar, profesorica, nekdanja političarka, borka za pravice žensk na shodu

© Borut Krajnc

Vsakič znova se 8. marca oglasijo politiki, ki ženskam čestitajo za dan žena, govorijo o tem, da bi bil svet brez žensk slabši, da moramo narediti še veliko za popolno enakopravnost moških in žensk in da res komaj čakajo tisti svetli dan, ko bo 8. marec le vesel in iskren praznik dejanskega dostojanstva. Nedvomno lepe besede, nedvomno lepe želje. Ki ne pomenijo veliko.