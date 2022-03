Pirkovič imenovan za vršilca dolžnosti urednika MMC RTV Slovenija

Kadrovanje Janševe vlade na RTV Slovenija se nadaljuje

Pirkovič in Janez Janša, predsednik SDS in premier, v prijateljskem pogovoru na vladnem shodu za Ukrajino

Igor Pirkovič je bil po neuradnih informacijah pravkar imenovan za vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije na Multimedijskem centru (MMC) RTV Slovenija. Zamenjal je dolgoletno urednico Kajo Jakopič, pred kratkim pa je prevzel tudi vodenje nove oddaje Arena.

Uredništvo za nove medije na Multimedijskem centru (MMC) RTV Slovenija je dobilo novega urednika. Kajo Jakopič je zamenjal novinar Igor Pirkovič, ki je pred kratkim prevzel vodenje nove oddaje Arena. Kot so obvestili zaposlene, je Pirkovič za zdaj vršilec dolžnosti odgovornega urednika.

Uredništvo MMC RTV Slovenija

Še pred omenjenim obvestilom zaposlenim, da je Pirkovič zdaj vršilec dolžnosti odgovornega urednika MMC RTV Slovenija, so člani in članice uredništva MMC sprejeli izjavo, v kateri so imenovanju Pirkoviča ostro nasprotovali. "Njegovo imenovanje je za nas povsem nesprejemljivo iz številnih razlogov. Ocenjujemo, da gre za novinarja, ki je v svojem delu na javni televiziji ne zgolj odkrito pristranski, ampak izrazito navijaški v korist določeni politični stranki in njenemu voditelju. Ob tem ga je kot scenarista državnih proslav plačevala vlada in že samo zaradi tega navzkrižja interesov po našem mnenju ne more opravljati novinarskega dela na področju notranje politike, kaj šele, da bi urejal delo drugih kolegov," so zapisali.

Poudarili so še, da Igor Pirkovič na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter širi številne vsebine, ki jih lahko označimo kot rasistične, recimo do romske skupnosti, tudi antisemitske. Zaposleni na MMC se bojijo, da bo v skladu s temi stališči kot njihov urednik skušal vplivati na vsebino na portalu.

Pirkovič sicer, poleg denimo Jožeta Možine in Jadranke Rebernik, na RTV Slovenija velja za kader, ki je blizu Janševi stranki SDS, njegovo imenovanje na mesto vodje MMC RTV Slovenija pa je le še ena od številnih kadrovskih čistk, ki jo je v času svojega mandata na nacionalki izvedla tretja Janševa vlada. Pred prihajajočimi volitvami so se politični pritiski na novinarke in novinarje RTV Slovenije pričeli še stopnjevati.