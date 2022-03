»Evropejcev nihče ne ogroža bolj kot mali lokalni putini«

IZJAVA DNEVA

"Vse do 24. februarja je bila Evropa razdeljena celina, potem pa jo je v temni noči izbruh nasilja spet povezal, nihče ne ve, kako dobro in za koliko časa. Najbolj odkritosrčno v vsej Evropi se je na invazijo odzval veliki prijatelj Janeza Janše Viktor Orbán, ki se je dneve obotavljal glede tega, ali naj podpre Bruselj ali Moskvo. Kot avtokrat male plemenske skupnosti na zemljevidu, ki ga rišejo velesile, mu je bilo jasno, da, če se kupčkamo po merilu vrednot, so njegovim veliko bliže Putinove."

"Smešno pa je opazovati evropske desničarje z Janezom Janšo na čelu, ki so ob prvem poku puške pobegnili iz pragozda putinovskega iliberalizma v koalicijo zahodnih vrednot. Z danes na jutri so se slovenski, madžarski, poljski, italijanski, nizozemski, francoski in britanski konservativni nacionalisti prelevili v velike zagovornike svobode, demokracije, človekovih pravic in vladavine prava, vrednot, ki so jih še včeraj teptali z besedami in dejanji. Evropskih vrednot nič ne ogroža bolj kot površinsko, nepristno, oportuno in militarizaciji naklonjeno simpatiziranje z Ukrajino. Evropejcev nihče ne ogroža bolj kot mali lokalni putini, ki si pred ogledalom pomerjajo vojaške kombinezone in si domišljajo, da so Volodimir Zelenski."

(Esejistka Mojca Pišek v Delovi kolumni o tem, da je bila do 24. februarja Evropa razdeljena celina)