»Tudi jugoslovanska vojna je bila za Evropo samo državljanska vojna«

IZJAVA DNEVA

"Del šoka, ki smo ga doživeli ob ruskem napadu, je povezan ravno s tem, da se nam je zdela vojna leta in leta popolnoma abstraktna. Resnično smo verjeli, da ni možna, čeprav je, kot pravi Žižek, Zahod vedel, da bo do nje prišlo. Vojna se je lahko dogajala v Siriji, ker je bila Sirija daleč in ker naj bi šlo tam za državljansko vojno. Tudi jugoslovanska vojna je bila za Evropo samo državljanska vojna in s tem nekaj povsem drugega kot tisto, kar se ne sme nikoli več zgoditi. Celo takrat, ko so Američani napadali Irak, smo to skušali razumeti le kot vojaško posredovanje, kot domala nujno vpletanje v že obstoječe lokalne konflikte. Evropa je pravzaprav storila vse, da bi vojna zanjo ostala nemogoča."

(Pisatelj režiser in kolumnist Goran Vojnović, ki v svoji novi knjigi Zbiralec strahov zapiše, da nismo več sposobni zares verjeti grozotam vojn; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)