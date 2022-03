»Danes se pogovarjamo o tem, da so nekatera človeška bitja več vredna kot druga«

IZJAVA DNEVA

"Spolna enakost ni cilj sam po sebi, temveč cilj, da bi ljudje živeli bolje, kvalitetneje, ne pa po stereotipnih vlogah. Vsak si sam izbira, kako živi, družba ga pri tem ne sme omejevati. In v teh državah, ki jih imate v mislih, je še toliko bolj pomembno, da novinarji opozarjajo na to. Zgolj to, da imamo cilje, seveda še ne pomeni, da jih bomo tudi dosegli. Nacionalisti imajo pogosto retoriko, ki ne sledi enakosti med spoloma. Ne dovolijo, da bi se o tem učili otroci v šolah. Novinarji morajo poznati zgodovino, vzroke za to, zakaj bi nekaj radi spremenili."

"Rasla sem v časih, ko smo bili strašno optimistični, gibanja za človekove pravice so bila glasna. Zdaj se okrog tega le prepiramo. Morda sem malce naivna v misli, da smo bili vsi ljudje ustvarjeni enaki. Danes se pogovarjamo o tem, kdo je begunec in kdo ni. O tem, da so nekatera človeška bitja več vredna kot druga."

(Maria Edström, nekdanja novinarka, danes profesorica novinarstva na Univerzi v Göteborgu, v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo o tem, da se družba v nekaterih evropskih državah, tudi v Sloveniji, nagiba k tako imenovanim tradicionalnim vrednotam)