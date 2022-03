»Ko so enkrat v igri čustva, je do sovražnega diskurza potreben zelo majhen korak«

IZJAVA DNEVA

"Upiranje znanju ima v prvi vrsti opraviti s čustvi. Če se ne strinjava o neki zadevi, v katero nisem čustveno vpletena, lahko zamahnem z roko. Če pa je neko prepričanje zelo pomemben del moje identitete, če je odločilno za mojo pripadnost določeni skupini, informacije, ki rušijo to prepričanje, vzbudijo strah pred tem, da jih bo druga skupina z drugačnim nazorom 'povozila'."

"Ko so enkrat v igri čustva, ne pa samo racionalni argumenti in dejstva, je do nespoštljivega, sovražnega diskurza potreben zelo majhen korak. Če se nekdo počuti ogroženega, bo čutil potrebo, da udari nazaj."

(Dr. Åsa Wikforss, profesorica teoretske filozofije na Univerzi v Stockholmu, o tem, zakaj upiranje znanju tako pogosto spremljajo sovražni govor, žalitve; v intervjuju za N1)