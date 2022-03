Ustvarite svoj strip

DIAREJA – NAREDI SAM

© Tomaž Lavrič

Zaživela je nova Mladinina spletna stran Naredi sam Diareja, ki jo lahko najdete na spletnem naslovu diareja.mladina.si. Tam lahko bralke in bralci izdelate svoje lastne diarejične stripe, ki jih sicer vsak teden v Mladini objavlja naš hišni karikaturist in nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič. Izbiro Diarejinih likov smo posodobili in razširili, zato preverite, koga vse boste našli med njimi, na najboljše izdelke pa bomo pozorni tudi v uredništvu Mladine.

