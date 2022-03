Se priče načrtno izmikajo zaslišanju o domnevno nezakonitem financiranju SDS?

Podpredsednik komisije, ki ugotavlja domnevno nezakonito financiranje stranke SDS, je poudaril, da je "povsem jasno, da se priče načrtno izmikajo pričanju pred komisijo"

Predsednik SDS Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban: prijatelja, zaveznika, politična sopotnika. Na Janševo stranko letijo očitki, da se financira iz krogov, ki so blizu Orbanu.

Parlamentarna komisija DZ, ki ugotavlja domnevno nezakonito financiranje SDS, bi morala danes zaslišati zaslišati Ajdo Brlec, Tomaža Seljaka in Cvetka Sršena, vendar zaslišanj ni bilo, ker so se vse tri priče opravičile. Sejo so preložili za nedoločen čas.

Po mnenju podpredsednika komisije Janija Möderndorferja (LMŠ) je "povsem jasno, da se priče načrtno izmikajo pričanju pred komisijo". Priče se namreč niso opravičile prvič, prav tako je nenavadno, da vse tri zbolijo ali so službeno odstotne na isti dan.

Jani Möderndorfer,

podpredsednik komisije DZ

"Glede na namigovanja, ki jih dobivamo od zastopnikov omenjenih prič, je več kot jasno, da se bo izmikanje nadaljevalo, računajoč, da se bo mandat končal prej, preden bodo priče zaslišane," je ugotavljal Möderndorfer.

Pozval je k čimprejšnjemu sklicu naslednjih sej, po njegovem mnenju pa bo skladno s poslovnikom in zakonom o parlamentarni preiskavi treba poskrbeti tudi za preverjanje opravičljivih razlogov oz. "v nasprotnem primeru za privedbo teh prič", je poudaril.

Ker komisija ni bila sklepčna, je predsednik komisije Gregor Perič (Konkretno) sejo prekinil in jo preložil za nedoločen čas.

