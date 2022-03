Janša umaknil tožbo zoper Šarca

SDS je zmotila Šarčeva izjava, da se SDS financira iz Madžarske

Janšev umik tožbe pomeni tudi priznanje, da danes državo vodi prodana politična stranka.

© arhiv Mladine

Na Okrajnem sodišču v Kamniku bi se morala jutri soočiti Janez Janša in Marjan Šarec. Stranka SDS, ki jo zastopa odvetnik Franci Matoz, je namreč marca leta 2020 zoper Šarca vložila zaradi nekaterih, po njihovem mnenju »neresničnih in žaljivih izjav«. SDS je, podobno kot v postopku zoper profesorja Rudija Rizmana, zmotila Šarčeva izjava, da se SDS financira iz Madžarske. Konec januarja je Šarec za TV Slovenija dejal, da je »težko sodelovati s stranko, ki izvaja metode, kakršne izvaja. Se pravi sovražni govor, potem tudi se financira iz Madžarske«. Matoz je tedaj v tožbi zapisal, da se SDS ne financira iz tujine, od Šarca je zahteval preklic izjav in 5000 evrov denarne odškodnine. A do procesa na sodišču jutri ne bo prišlo, saj je Šarčeva odvetnica Nataša Pirc Musar od Matoza dobila sporočilo, da ta tožbo umika.

Matoz sicer razlogov za umik ni navedel, je pa očitno, da Janši ne bo uspelo dokazati, da so trditve o financiranju stranke SDS neutemeljene. V primeru Rizmana, ki ga je Janša tožil zaradi izjave »ko pride na čelo vlade stranka, ki jo financira seveda tuja stranka oziroma tuji režim, to mislim seveda na madžarskega, to dejstvo je seveda srhljivo. Dejstvo, da se neka stranka financira iz tujine«, je namreč SDS lani poleti tožbo izgubila. Okrožna sodnica Stanislava Avbelj je tedaj v sodbi zapisala, da je imel Rizman za svoje trditve »zadostno podlago, da je utemeljeno verjel v podano izjavo, da se toženka financira iz tujine«. Financiranje SDS iz tujine je že dlje časa predmet javnih polemik, o domnevno nezakonitem financiranju so obširno pisali tudi različni mediji, financiranje je preverjalo računsko sodišče ter parlamentarna komisija, je naštevala sodnica.

Parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje financiranje SDS iz tujine in na kateri je prav danes bil Janez Janša zaslišan, je v vmesnem času prišla do novih dokazov, iz katerih je mogoče sklepati, da v povprečju Nova24TV in Demokracija za svojo SDS propagando na leto potrošita in potrebujeta kar 4 milijone evrov. Poleg tega pa si je obramba v obeh primerih pomagala tudi z Mladininimi članki: v enem od njih smo razkrili jasno povezavo, kako je Nova24TV, ki denar dobiva od prijateljev Viktorja Orbana, financira volilno kampanjo SDS. In sicer tako, da so na Novi24TV plačevali oglase za SDS na socialnih omrežjih.

Janšev umik tožbe tako dejansko pomeni tudi priznanje, da danes državo vodi prodana politična stranka.