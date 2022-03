»To kar Janša počne zdaj, spominja na njegovo vedenje leta 1991«

IZJAVA DNEVA

"Je morda tudi Janša primer človeka, ki mu je bila nagnjenost k nasilju položena v zibko? Njegovi sopotniki v času popolne predanosti komunistični partiji znajo povedati marsikaj o fanatičnosti mladega Ivana. A tudi čas njegove spreobrnitve v globoko vernega človeka ni prinesel pomiritve. Kolikor več ima moči, toliko huje je videti. Nasilno vedenje se ne ustavi v mejah države. Obračunava z vsemi politiki, evropskimi in še z ameriškim predsednikom, če je le priložnost. Ko Rusijo opozarja, da nima samo ona jedrskega orožja, je tako sporočilo na robu razuma, raje že čez. Je pa res, da to, kar počne zdaj, spominja na njegovo vedenje leta 1991, ko je zahteval napad, ki bi Slovenijo v nekaj urah spremenil v ruševine."

"Je današnja zaigrana razčustvovanost politikov na oblasti, ki z odprtimi rokami sprejemajo ukrajinske begunce, pravoverne in ustrezne polti, kaj drugega – kot očitno ohranjanje sovraštva do nepravih beguncev, ki so grožnja naši civilizaciji?"

(Penolog Dragan Petrovec v Dnevnikovi kolumni o tem, da sovraštvo in temu sledeče nasilje ne potrebujeta nikakršne ideologije, le priložnost)