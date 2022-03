»Pri odnosu do beguncev se kaže, kje je neka družba«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da ni treba poudarjati, da smo v večini pretreseni nad dogajanjem, se pa seveda odpirajo kompleksna vprašanja kulturnega bojkota umetnikov iz Rusije. Veliko ruskih umetnikov s področja vizualne umetnosti je kritičnih do trenutne ruske vlade in dejansko se mi zdi bojkot posameznikov, ki so pogosto tisti, ki širijo kritičen glas, zelo problematičen. Seveda je treba bojkotirati državne strukture, korporacije in predstavnike oblasti, ki so odgovorni za katastrofo in invazijo na Ukrajino. Zdi se mi pozitivno, na kak način se je Evropa odzvala na begunce iz Ukrajine, s tem, da bi hkrati opozorila na veliko manj odprte meje do beguncev, ki prihajajo iz Bližnjega vzhoda in iz držav, ki jim nekateri pravijo 'druga kultura'. Pri selektivnem ravnanju z begunci se še vedno kaže rasizem Evrope, ki bi ga bilo treba preseči. Na enak način bi morali obravnavati vse, ki so v svojih državah izpostavljeni nasilju in vojnam in bežijo zato, ker upajo na mirno življenje ali si rešujejo življenje. Selitve in migracijski tokovi so ves čas del zgodovine, gre zgolj za vprašanje, na kak način pristopati. Prav pri odnosu do beguncev se lomijo kopja tudi glede vprašanja civilizacijske razvitosti in odprtosti družbe, tu se kaže, kje je neka družba."

(Dr. Andreja Hribernik, direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti, ki bo nasledne leto prevzela vodenje Kunsthaus v Gradcu, o tem, kako doživlja ruski napad na Ukrajino, tudi z vidika kulturnega bojkota umetnikov iz Rusije; v intervjuju za Večer)

Andreja Hribernik pred galerijo sodobne umetnosti Kunsthaus v avstrijskem Gradcu, kjer bo petletni mandat direktorice nastopila 1. januarja 2023.

© J. J. Kucek

